شكل ياسمين عبد العزيز في حفل خطوبتها من زوجها الأول قبل العوضي يفاجئ الجميع.. تسريحة شعرها الغريبة حديث الجمهور!! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:50 صباحاً - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز الترند خلال الأيام الماضية بعد تداول صورة نادرة لها من حفل خطوبتها من زوجها الأول.

وقد ظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور وهي في قمة الجمال والأناقة، حيث أرتدت فستان أحمر واللافت للأنظار كان تسريحة شعرها الغريبة، حيث استخدمت قطعة ضخمة من الإكسسوار على جبينها.

وتطلقت ياسمين عبد العزيز من محمد حلاوة قبل سنوات ولها منه أبناء؛ ثم تزوجت من أحمد العوضي، في حين تزوج هو من الفنانة ريهام حجاج.

صورة من حفل خطوبة ياسمين عبد العزيز من زوجها الأول محمد حلاوة

وتعيش ياسمين عبد العزيز حاليا إحدى أجمل فتراتها مع زوجها أحمد العوضي، وذلك بعد انفصال مؤقت دام أيام تم بعده الصلح، لكن صورتها من حفلة خطوبتها من محمد حلاوة أعاد الأذهان لقصتها معه.

ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل عبد العزيز في حفل خطوبتها الأول

ياسمين عبد العزيز والعوضي في «ضرب نار»

يُذكر أنه يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 مسلسل ضرب نار، للثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

ويشاركهما في بطولة مسلسل ضرب نار عدد كبير النجوم ومنهم: ماجد المصرى، هدى الاتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، اسراء رخا، أحمد غزي، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث مسلسل “ضرب نار” حول “مهرة” التي تقدم دورها ياسمين عبد العزيز، الفتاة الشعبية من شبرا، و”جابر أبو شديد”، أحمد العوضي، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا وتتوالي الأحداث بعد ذلك.

العوضي يوجه رسالة موثرة لياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى، نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من ضمن أحداث مسلسل ضرب نار .

وكتب أحمد العوضي بس انا ملقتش ونس للعمر أحسن منك ملقتش صديق وحبيب وقريب وسنين تتعاش غير وانا وياك ..كان عمري يضيع وأخسر نفسي لو يوم ما اخترتش ابقى معاك.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيه واضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لهم السعادة وأشاد الجمهور بمسلسل ضرب نار.

وتصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز الترند الأيام السابقه بسبب مزحها مع الاعلامية رضوي الشربيني ونشر صور لها وهي تغسل قدم الفنان احمد العوضي ضمن أحداث المسلسل

وعلّقت ياسمين عبد العزيز آسفين من بشاعة المشهد” فردت عليها الإعلامية رضوي الشربيني “بقولك يا مهرة” .

وكتبت رضوي تعليق آخر قائلة “الطفاية بقى وتقفي بيها لحد ما يخلص وبعدين تحميه وحاسبي يستهوى، خلينا نشوف ياختي أخرتها إيه”.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات التي مازحوا من خلالها ياسمين عبد العزيز وأشادوا بالمسلسل .

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