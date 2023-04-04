شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. مهرة توافق على الزواج من زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخبر سحر (مها نصار) زيدان (ماجد المصري) بحمل مهرة (ياسمين عبد العزيز)، ورغبتها الأولى في إجهاض الجنين، كما تقوم مهرة بالاتصال بزيدان وتطلب مقابلته، وبالفعل تذهب لتقابله في أحد المطعم، وتقول له إنها موافقة على الزواج منه بعد ولادتها لطفلها وذلك في الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار.

ويقرر زيدان أخذها هي وأخواتها إلى الفيلا الخاصة به لحمايتها، حتى ولادتها، وأنه موافق على كافة شروطها للزواج منها، ثم يذهب جابر لمقابلة أحمد بدير في زنزانته، وهو أحد رجال الأعمال المساجين، لتنتهي الحلقة على ذلك.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.