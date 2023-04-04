حضرة العمدة الحلقة 12.. وفاء عامر تخفى النقود تحت الأرض خوفاً من كمين الشرطة

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبى، عدة أحداث، حيث وقفت سيارة شلباية "وفاء عامر" فى كمين الشرطة، أثناء عودتها من الجبل بعد أن أخذت 2 مليون جنيه من عملية بيع السلاح، وعندما بحث الضابط فى العربية لم يجد سوى فأس وجروف، وأتضح بعد ذلك أنها حفرت فى الأرض وأخبأت النقود قبل دخول البلد، وعندما انتهت من الكمين عادت وأحضرت النقود مع أخيها.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس فى الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.