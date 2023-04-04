شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 12.. مى عمر ترفض إعادة أملاك مراد مكرم له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، والذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، حديث "أمجد" مراد مكرم مع "عمرو" ياسر جلال، وأخبره بأنه يشعر بعدم عودة "بثينة" مي عمر له مرة أخرى، فهل يمكن أن تعيد له ما كتبه باسمها مثل الفيلا والسيارة.

وأكد "عمرو" لـ "أمجد" أنه من حقه، فيما انتقل المشهد إلى "عمرو" وبثينة" وأخبرها بان "أمجد سيتزوج من "دينا" بسنت شوقي، وتعجبت لعدم اخبار صديقتها لها بهذا الأمر، كما أخبرها بأن "أمجد" يريد أن تعيدى له أشيائه مثل الفيلا والسيارة، ولكنها رفضت بشدة وأخبرته بأنه حق الإهانة والضرب الذى تعرضت له منه خلال فترة زواجها منه.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.