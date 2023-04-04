شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12.. روبي تهدد "حافظ" بسبب إجبار المسيحيات على ارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، الكثير من الأحداث ، حيث حدثت مشادة بين صفية "روبي" وابن عمها حافظ "محمد محمود عبد العزيز" بعد مافعلته معه في المدرسة وتصدت له أختها "دينا"، وهددته صفية بتبليغ المجلس الأعلى للطفولة عليه إذا استمر في إجبار الطالبات المسيحيات على ارتداء الحجاب.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.