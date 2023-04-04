شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 12.. ابن ياسر جلال يدمن المخدرات ويسرق جدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، والذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، استمرار "أحمد" عمر رزيق، ابن "عمرو" ياسر جلال، في السهرات مع أصدقاء السوء والتي تسببت فيها صديقته "روبى" وردشان مجدى.

وبدأ "أحمد" التعود على إدمان المخدرات وطلب من صديقته بعض المخدرات وأخبرته بأنه يجب أن يكون معه الكثير من المال، حتى يقوم بعزومة أصدقائهم أيضاً كما فعلوا معه، ولجا "أحمد" الى سرقة المال من غرفة جدته "عيشة" ميمي جمال حتى يستطيع أن يشترى المخدرات.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.