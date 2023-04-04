شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 12.. أحمد أمين يترك الصفارة لعامل فى مزرعته بعدما استقرت حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة DMC، عن الحياة الجديدة التى انتقل اليها شفيق (أحمد أمين) بعدما أعاد ترتيب أموره واستعداده لكل شىء قبل استخدام الصفارة ثم يصفير ليجد نفسه جالسًا في حديقة الفيلا الخاصة به يتناول الإفطار مع زوجته شيرين، وتحضر والدته مرتدية ثوب العمرة بانها عادت من اداء العمرة وصلت له 12 مرة.

تغيرت حياة شفيق تماماً للأفضل بعدما أصلح شفيق شخصاً ثريا ولديه كثير من والعلم والمعرفة كمان أنه يشارك فى العديد من المشروعات الاستثمارية، ويفاجئ وجيه (طه دسوقى) بشرائه لقرد وسماه دولت، ويذهب شفيق للبحث عن القرد وسط مزارع الفيلا ويدور وبينه وبين عامل داخل الفيلا حوار حول الثروة والرضا.

ويقرر شفيق التخلي عن الصفارة للعامل من أجل إرضائه حيث أخبره الذي أنه يريد العودة إلى 3 دقائق في الماضي لتغيير شيء ما زال يندم عليه، وجاء ذلك بعدما اكد شفيق انه لم يعد يريد الصفارة فى شىء.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.