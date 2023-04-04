شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. المحكمة تقبل دعوى الخلع المقدمة من مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاجأ زيدان (ماجد المصري) بموافقته خطوبة شقيقته صفاء (انتصار) بأدهم (أحمد عبد الله) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12، لتخبره أنها تحتاج التفكير في ذلك، ثم تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى المحامي لرفع قضية خلع ضد جابر (أحمد العوضي)، ويقوم أحد الرجال في السجن بالوقوف أمام جابر الذي يقوم بضربهم جميعا.

وبالفعل تذهب مهرة إلى القاضي لتخبره أن جابر غشها، وأنه من الضروري خلعه، وبالفعل تقبل دعوى الخلع، ويصل قرار المحكمة إلى كل من جابر ومهرة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.