شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 12.. علاقة مراد مكرم وبسنت شوقى تتطور ويطلب منها الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، والذى يُعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، اتصال "أمجد" مراد مكرم بـ"دينا" بسنت شوقي، وأخبرها بأنه يريد مقابلته وأنه تعود على وجودها وبادلته نفس المشاعر.

ويبدو أن العلاقة تطورت بين "أمجد" و"دينا" من صداقة إلى حب، حيث قام "أمجد" بخلع دبلة زواجه من "بثينة" وتركها، كما خرج مع دينا ورقص معها في أحد أماكن السهر.

وجلس "أمجد" مع "عمرو" ياسر جلال، وأخبره بأن اهتمام "دينا" به جعله يفكر فيها في الزواج وبالفعل طلب منها الزواج، وهو الأمر الذى تسبب في سعادة "عمرو" بعدما أصبح صديقه يفكر في فتاة أخرى غير "بثينة" مي عمر.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.