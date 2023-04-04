شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 12.. محمود فارس يهدد مى عمر بإبلاغ الشرطة عنها بتهمة التزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، والذى يُعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، محاولة اتصال "عمرو" ياسر جلال بزوجته "بثينة" مي عمر، ولكنه وجد هاتفها مغلقا وأرسل لها رسالة صوتية بأن تطمئنه عليها.

عادت "بثينة" بصحبة "دينا" بسنت شوقي إلى منزلها، وسمعت رسالته الصوتية، واتصلت لتطمئنه وأخبرته بأن دينا كانت مريضة وأجرت عملية زايدة، وكانت ترافقها في المستشفى.

وفى اليوم التالى ذهب "شريف" محمود فارس لمنزل شقيقته "بثينة" مي عمر، وكشف خلال المشهد عن قيامه في السابق بتزوير أوراق رسمية تخصها مثل شهادة تخرج جامعية ورسالة الماجستير وأوراق تفيد بعملها في شركة عالمية، وقام بتهديدها بأنه سيكشف كل شيء، كما أنه سيقوم بكشف زواجها من "عمرو" بعدما انفصلت عن شريكه "أمجد" مراد مكرم، وأنه على استعداد بأن يقوم بإبلاغ الشرطة بتهمة تزوير في أوراق رسمية، وذلك من أجل الحصول على المال، ولكنها قامت بطرده.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.