شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. ياسمين عبد العزيز تقرر خلع العوضى بعد حبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدث مهرة (ياسمين عبدالعزيز) مع سحر (مها نصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12 أنها ستحافظ على جنينها؛ لأنه يخصها، ولكنه ستخفيه عن جابر (أحمد العوضي)، ولن تخبره أنه أب، كما تكشف لها نيتها في خلع جابر بعد حبسه.

وفي وقت سابق تذهب مهرة لأحد الأطباء لإجهاض جنينها ولكن بعد دخولها العيادة تخاف وتهرب وتقرر الاحتفاظ به.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.