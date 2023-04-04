شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تنتهى من تصوير الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة رشا مهدى من تصوير دورها في مسلسل الكتيبة 101، حيث تجسد شخصية إيمان وهي زوجة آسر ياسين وتعمل في وزارة الخارجية، كما لفتت الأنظار خلال الحلقات الـ10 الأولى عبر أدائها الذى يبرز الجانب الإنساني لزوجة أحد أبطال القوات المسلحة، والتى لديها عملها الآخر المهم والذى يتطلب سفرها للخارج بالتنسيق مع زوجها.

مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول تفاصيل معارك الكتيبة 101، وهي من الكتائب التي واجهت العديد من هجمات التكفيريين، ونجحت في كسرهم داخل سيناء، وذلك بعد ارتفاع وتيرة العمليات الإجرامية ضد الجيش المصري، ويرصد المسلسل بطولات رجال الكتيبة 101 لرد هجمات التكفيريين المتتالية.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي ومنهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، رشا مهدي، محمود عبد المغني، لبلبة، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، يوسف عثمان، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ويتكون من 20 حلقة.