شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 12.. مى عمر تنهار بعد فقد جنينها وبسنت شوقى تنصحها بإخفاء أمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، والذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بصدمة "بثينة" مي عمر بعد وفاة جنينها من "عمرو" ياسر جلال ببطنها.

وانهارت "بثينة" مي عمر من البكاء وحاولت صديقتها دينا مواساتها وطلبت "بثينة" منها أن تتصل بـ "عمرو" ياسر جلال وتخبره بأن يحضر للمستشفى ولكن دينا أخبرتها بأن تخفى ما حدث لها ولا تخبر به "عمرو".

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.