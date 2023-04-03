هذا الطفل أصبح أفضل ممثل في الوسط الفني.. ارتبط بفنانة شهيرة وتركها لسبب صادم.. هل عرفتموه؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 11:51 مساءً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة ممثل شهير وقيل أنه من أشهر النجوم وأنجح النجوم في الوسط الفني.

أنه الفنان باسل خياط الذي تداول الروّاد صورة نادرة له من زمن طفولته، حيث كان في الأشهر الأولى من عمره.

وظهر “باسل” في الصورة، مستلقي على السرير أمام والدته التي كانت تُطعمه، ونالت تلك الصورة إعجاب عدد كبير من قبل جمهوره ومتابعيه الذين أكدوا أن شكله تغير كثيرًا بمرور الزمن.

باسل خياط في صورة نادرة من طفولته

ويعتبر الفنان باسل خياط الأن من أبرز نجوم التمثيل على الصعيد السوري والعربي، بعد أن قدم أعمالاً في العديد من الدول مثل وطنه سوريا ومصر ولبنان وغيرها من المسلسلات والمسرحيات التي لاقت محبة الجمهور.

نشأة باسل خياط:

ولد باسل خياط عام 1977 في حي شعبي في منطقة شارع بغداد وسط العاصمة دمشق. وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في نفس الدفعة التي ضمت النجوم سلافة معمار وقصي خولي ونادين تحسين بك وآخرين.

أعماله:

عام 2004، اختاره المخرج المصري يسري نصر الله لبطولة فيلم “باب الشمس” المكون من جزئيين، المأخوذ عن رواية “باب الشمس” للأديب إلياس خوري، وقد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي العالمي. كما شارك في عددٍ من المسرحيات، نذكر منها: “عشاء الوداع”، “لن يكون”، “حفل تكريم وتأبين”، “هواية ‏الحيوانات الزجاجية”، “ألو تشيخوف”، “نزوة عاشق”، “هذه المرة”، “سيلينا”.‏

كما شارك باسل خياط في عددٍ من الأفلام، نذكر منها: في عدد من الأفلام، نذكر منها: “قمران وزيتونة” عام 2002، “رؤى حالمة” عام 2003، “الشياطين” عام 2007، “العشاق” عام 2008، “سيلينا” و”الليل الطويل” عام 2009.‏.

الحياة الشخصية للفنان باسل خياط:

تزوج الفنان باسل خياط من السيدة ناهد زيدان، التي تحولت من معجبةٍ إلى حبيبةٍ ومن ثم زوجة له. رزق الزوجان بطفلٍ أطلقا عليه اسم ‌‏”شمس الدين”، وطفلة تحمل اسم “إيزابيل”.‏، راهن الجميع على فشل زواجه بعد العام الأول، لكن زواجه استمر مدة 10 سنوات، وعن زوجته يقول: “أنا لا أحب زوجتي، هي تمثّل لي ما هو أسمى من الحب، وجودي من وجودها، تحدث بيننا مشاكل، لكنني واثق من أنّ لدينا المقدرة لحلّها”.

الفنان باسل خياط قبل زواجه ارتبط عاطفيًا من فتاة خارج الوسط الفني لمدة 6 سنواتٍ، يعتبرها الحب الأول في حياته، وبعد الانفصال؛ عاني ‏نفسيًا لدرجة استدعت العلاج النفسي، حيث صرح لأحد البرامج المتلفزة: “وين ما روح حس بأنها موجودة وأي مكان موجود فيه ‏بيذكرني فيها، فأتعبني الموضوع ولجأت للطبيبة النفسية لأني شخص لا يتحمل الألم”.‏

باسل خياط وهند صبري:

وبعد تلك العلاقة ارتبط باسل خياط بالفنانة التونسية هند صبري لعامين بخطوبة رسمية انتهت بالانفصال والحفاظ على علاقة الصداقة بينهما، حيث صرح أن ‏غيرته الشديدة كانت وراء فشلهما سويًا، مؤكدًا أنهما صديقين حتى الآن.

أحدث أعمال باسل خياط:

وشارك باسل خياط مؤخرًا في مسلسل الثمن، والذي تدور أحداثه، حول سارة الأرملة، التي تلجأ لخيارها الوحيد المتبقي لتغطية تكاليف علاج ابنها إبراهيم من السرطان، فتوافق على قضاء ليلة واحدة مع مدير الشركة زين مقابل مبلغ من المال.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من أبرز النجوم، منهم: باسل الخياط، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، رفيق علي أحمد، رزان جمال، وهو من تأليف دانيال حبيب، وإخراج فكرة قاضي.

قالت ناهد زيدان، زوجة الفنان باسل خياط، إن شخصية «زين» التي يقدمها زوجها في مسلسل الثمن، تشبه شخصيته في بعض الصفات، موضحة الصفات التي تحبها به في الحقيقة.

وأضافت ناهد زيدان، خلال لقائها مع برنامج et بالعربي: اتكلمت أنا وباسل في بداية العمل، إنه لازم يقدم أدوار رومانسية وفيها حب، لأن إحنا بقالنا زمان مش بنشوف الأعمال دي.

وعن نجاح مسلسل الثمن، واصلت: مبسوطة بالنجاح، وباسل في الواقع فيه بعض الصفات من شخصية زين، لكنه ليس شخصا رومانسيا أبدا في الحياة العادية، وأكتر حاجة علقتني في باسل إنه على طول شايل هم الطرف التاني، أكتر ما بيفكر في حالة، ولكن هو مش رومانسي في الحقيقة.

وعن مشاهد الرومانسية التي يقدمها باسل الخياط في أعماله الفنية، ردت ناهد زيدان قائلة: أنا اتعودت على المشاهد دي، وبقالي 16 سنة معاه واتعودت، وقولت مرة من زمان في لقاء أول سنة كانت صعبة عليا كتير، لأني مكنتش متعودة على هذا الموضوع.

مسلسل منعطف خطر

ويعد مسلسل منعطف خطر، آخر أعمال باسل الخياط مؤخرًا، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا حيث دارت أحداثه حول سلمى الشهيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، التي يعثر على جثتها المباحث، في سيارة خالد يحيى، المُرشح لرئاسة نادي جماهيري، ويُكلف المقدم هشام بالتحقيق في القضية التي تثير الرأي العام، وتتبع الأحداث التحقيقات اليومية لجريمة قتل سلمى.

وضم مسلسل «منعطف خطر»، نخبة من أبرز الفنانين، منهم: باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، أحمد صيام، وآخرين وهو من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.

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