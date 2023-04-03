صورة نادرة وقديمة لأشهر عجوز في السينما المصرية الفنان أحمد سامي.. ظهر فيها شابًا تفوق بوسامته على العديد من ممثلين هذا الجيل!!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 11:51 مساءً - في السينما المصرية هناك وجوه تعرفنا عليها في مرحلة عمرية محددة، بعض الفنانين لم يظهروا في مرحلة الشباب، بل ظهورا في عمر كبير حتى أن كل أدوارهم كانت الأب أو الجد.

الفنان أحمد سامي واحد من الفنانين عرفه الجمهور رجلا عجوزًا، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونة وكان دائما يظهر في دور الرجل الطيب الذي يعطي النصائح لأصدقائه، لعل أبرز أدواره “عم مجاهد” في فيلم “الكيت كات” مع محمود عبد العزيز.

واليوم مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت صورة نادرة للفنان الراحل من مرحلة الشباب، ليتعرف عليه الجمهور لأول مرة في هذا العمر.

الفنان الراحل أحمد سامي بين الشباب والشيخوخة

من هو أحمد سامي عبدالله؟

ولد الفنان أحمد سامي فى 16 اغسطس 1930، ويعد أحمد عبد الله واحدًا من نجوم الزمن الجميل حيث قدم العديد من الاعمال الفنية التى مازالت فى وجداننا حتى الآن، وحلم الراحل أحمد سامي عبد الله بأن يصبح مذيعًا، إلا أنه لم يستطع الوصول لهذا الحلم، فأطل على الجمهور من نافذة الفن وليس الإعلام، حتى أصبح ممثلًا قديرًا، له بصمة لا تُنسى في شتى أعماله الفنية.

حصل أحمد سامي عبد الله، على ليسانس الآداب وعمل مدرسًا للتاريخ، حتى وصوله إلى سن الـ 51 فتحول للمعاش، ومن هنا كانت المرحلة الفارقة في حياته، فتحت له أبواب الشهرة في عمر الخمسين، فبدأ الحظ الغليظ يتبسم له، حينما قرر الاتجاه للتليفزيون والعمل كمعد لبرامج الأطفال.

وظل أحمد سامي عبد الله يتدرج في التليفزيون حتى وصل للعمل مخرجًا، ثم مديرًا لبرامج الأطفال، حتى اكتشفه المخرج أحمد النحاس، الذي أشركه في عدد من الأفلام التي شكلت انطلاقته الفنية، إلا أن المخرجين حصروه في دور الرجل العجوز .

“عم مجاهد”.. أحمد سامي يبدع رغم صغر الأدوار

وبدأ الفنان الراحل أحمد سامي عبد الله، مشواره بمجال التمثيل وهو كبير بالسن خاصّة بعدما أحيل للمعاش بسن الـ51، لذا حصره المخرجون في دور “الرجل العجوز الطيب” نظرًا لملامحه الطيبة.

واستعان به مجموعة من المخرجين لمشاركة بعض الفنانين أدوار مهمة في كثير من الأفلام حيث كان يتمتع بكفاءة وخبرة عالية على الرغم من كبر سنّه.

واستطاع أحمد سامي عبد الله أن يلفت الأنظار في الأدوار التي قدّمها والتي من أشهرها كان شخصية “عم مجاهد” التي قدّمها في فيلم “الكيت كات” بجانب الراحل محمود عبد العزيز.

وكشف نجل أحمد سامي، كواليس هذا الدور: “قلت لوالدي إن دور (عم مجاهد) ده صغير جدًا، فكان رده عليّا بأنه (لأ ده هايعمل علامة كويسة ليا)، وبالفعل نجح والمشهد الخاص به كان يُدرس في معهد السينما”.

وبرع الفنان أحمد سامي عبد الله، في أداء دور الرجل الطيب بالسينما المصرية، الذي تعاطف معه كثير من المصريين، إلا أنه كان يشعر بالحزن بسبب تضييق الحلقة عليه، وحُصر في دور الرجل المُسن، وشارك سامي عبدالله في ما يقرب من 100 مسلسل، و50 فيلم

وفاة أحمد سامي عبدالله

ورحل أحمد سامي عبد الله، عن عالمنا في 12 ديسمبر 2011، حيث انتشرت شائعات تفيد بأنه عانى في أخر أيامه من الفقر مما جعل المستشفى التي تلقى فيها العلاج تحجز عليه، وهذا ما نفاه نجله المهندس ماجد.

إذ قال ماجد، في تصريحات صحفية سابقة إن: “والدي رحمة الله عليه تلقى العلاج على أفضل وجه وليس هذا فقط، فقد تلقى العلاج في أحسن المستشفيات، والحمد لله كنا قادرين على دفع كل تكاليف علاجه”.

الخليج 365

الخليج 365