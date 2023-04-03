شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12.. رشاد الحرامى يغازل عزيزة ابنة المعلم عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة 12 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، تعافى (الحج حسانين) عبد العزيز مخيون من أزمته الصحية، ويشدد على ابنه شحاتة بأنه يبحث عن طه القماش، كما يخبره بأنه يجب أن يعطيه حقه في الميراث والمحل إذ توفي.

ويطلب شحاتة من شقيقته نبوية بألا تخبر أحدا بما سمعته من حديث الحج حسانين معه، خصوصا (وصايف) مدعيا أنه يحافظ على حقها.

ويأخذ طه القماش راوية لكي تقيم معه دهب في المنزل لكن الأخيرة تعترض في النهاية ثم توافق بعد إلحاح من طه.

وفي مشهد تالي يبدأ رشاد الحرامي مغازلة (عزيزة) ابنة المعلم عوض، ويبدي إعجابه بجمالها.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.