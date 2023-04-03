شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. شيرين تصالح زوجة أبيها وتعتذر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت شيرين (عائشة بن أحمد) في بداية مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12 إلى والدها وزوجته، واعتذرت لهما بسبب رفضها لزواجهما من البداية، وأخبرت زوجة أبيها (فدوى عابد) أنها أحبت وقوفها بجوارها بعد طلاقها من رؤوف (طارق لطفي).

يتحدث رؤوف مع أصدقائه عن إحساسه بالراحة بعد بقائه سينجل دون زواج، ويمازحهم أنه سيقوم بالطبخ لهم، ثم تتحدث سلمى (جلا هشام) مع سيف (حازم إيهاب) عن موقف والدته تجاهها بعد مقابلتها لها، كما اعترفت له أنه تحب ولا ترغب في إعادة التجربة الصعبة التي عاشتها بعد غياب والدها مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.