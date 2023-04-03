شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. ياسمين عبد العزيز تتراجع عن إجهاض الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل ضرب نار الحلقة 12 بذهاب مهرة (ياسمين عبدالعزيز) إلى أحد العيادات لإجهاض جنينها بمساعدة سحر (مها نصار)، وأثناء وجودها عند الطبيب تتراجع مهرة وتهرب من العيادة.

يتحدث جابر (أحمد العوضي) مع عابد عناني عن وجودهما في السجن ورغبته في قضاء فترة عقوبته والخروج بهدوء دون أن يتلوث، ليرد عليه أن الزنزانة لها قوانينها، ولا يخرج أحد مثلما دخل، ويخبره أنه دخل إلى السجن في تهمتين الأولى سرقة والثانية قتل، كما تكشف الأحداث عن عمل زيدان (ماجد المصري) في أعمال غير شرعية.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.