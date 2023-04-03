شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 12.. سيف يقابل والدة سلمى ووالدته ترفض زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12 مقابلة سيف (حازم إيهاب) لوالدة سلمى (جلا هشام)، ليتعرف عليها، لتخبره أن سلمى ترفض مقابلة والدها، وتحاول أن تجعل سيف يقنعها، ولكنه يخبرها أنها حرة في ذلك الموضوع، كما يحاول إقناع والدته بزواجه من سلمى بدون حضور والدها.

ثم يذهب طه (خالد الصاوي) إلى رؤوف (طارق لطفي) ويخبره أنه ساعده في علاقته بنجيبة (سما إبراهيم) دون قصده، كما استأذنه أن يضع مذكراته في كتابه الجديد مذكرات زوج، ويسأله عن هدى (جيهان الشماشرجي) فيقول له أنه قرر إنهاء تلك العلاقة للأبد.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوجيعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوجمسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.