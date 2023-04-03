شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 12.. نيللى كريم تضع المنوم لمربية ابنها وتهرب من بيت جمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث قررت نادرة "نيللي كريم" الهروب من بيت عبد الجبار "جمال سليمان"، وذلك أثناء انشغالهم في المولد، ووضعت المنوم في الطعام لمربية ابنها، وتهرب من المنزل بمساعدة دميانة "جومانا مراد" التي توصلها لسيارة أخيها، وبعد أن تركب نادرة يظهر مسعود "أحمد عيد" في الخلفية، فهل رأى نادرة وهى تركب السيارة هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.