شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 12.. نجيبة تحكى لشيرين تفاصيل علاقتها بطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت نجيبة (سما إبراهيم) إلى منزل شيرين (عائشة بن أحمد) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12، وحكت لها عن تفاصيل علاقتها بطه (خالد الصاوي)، وكيف ساءت علاقتهما الفترة الأخيرة، وإحساسها أن طه أصبح غير متمسك بها.

ويذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى والدته (هناء الشوربجي) لمصالحتها، وتسأله عن أحواله وحياته هذه الفترة بعد انفصاله عن شيرين، وتدعوه للعودة إلى حياته.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.