شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 12.. إصابة عايدة فهمى بالرصاص بدلا من كمال أبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم عدة أحداث، حيث جاءت أم عبيدة "عايدة فهمي" بصحبة ابنها عبيدة، لتسلم على حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" وتشكره وبعد أن همت بالانصراف عادت مرة أخرى، وكان القاتل المأجور قد أطلق الرصاصة لقتل حسن أبو عصاية ولكن أم عبيدة هي التي أصيبت بها، وأخذها عبيدة لبيت عبد الجبار حتى تكشف عليها أنس "ندى موسى"، وعندما دخل عبد الجبار "جمال سليمان" المنزل، طرد عبيده وقال له أن أمه ستظل في البيت للصباح حتى نطمئن عليها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.