شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يساعد نيللى كريم على الهروب فى مسلسل عملة نادرة الحلقة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد لطفي واحد من الوجوه البارزة في مسلسل عملة نادرة، وظهوره أضاف للعمل وللمشاهد خاصة التي جمعته بالنجمة نيللي كريم، حيث شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، عدة أحداث مشوقة، حيث قابلت نادرة "نيللي كريم" شداد "محمد لطفي"، في بيت دميانة "جومانا مراد"، واتفقت معه على هروبها من بيت عبد الجبار "جمال سليمان"، وطلبت منه انتظارها ليلاً في الجبل، وإذا رأى أحدا يتبعها يتدخل وإن لم يحدث فيتركها تسير وطمأنته أن أخوها سيكون معها أثناء هروبها .

محمد لطفي يلعب في المسلسل دور شداد والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعد خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة من المشكلات.