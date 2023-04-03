شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 12.. ابن أحمد فهيم يحرضه على قتل أخيه كمال أبو رية ليلة المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث قام ابن عطية "أحمد فيهم" بتحريضه على قتل أخيه حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" أثناء انشغال الناس في المولد، وبرر ذلك أنه سيموت بسبب مرضه خلال عام ولكن إذا مر عام سيكون ابنه عصام "هشام عاشور" قد أصبح قوياً وسيكون هو الكبير من بعده، كما طمعه في الحصانة بعدما يترشح هو للانتخابات، على أن يأتوا بقاتل مأجور من خارج النجع وستكون الرصاصة من ناحية عبد الجبار حتى يظن الناس أنه الفاعل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.