شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان: ماليش في التريندات وشايفة نفسى في مكانة أكبر من كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان لـ الخليج 365: "ماليش في التريندات ولا شغل السوشيال ميديا وفي الفترة المقبلة سأقدم اعمالاً جديدة يا رب تنال إعجاب الجمهور"، وأضافت ميس حمدان: "أصبحت ناضجة وأرى أن الأعمال التي أحلم بها فنيًا مازالت بعيدة عنى وهذه إرادة الله أرى نفسى في مكانه أكبر مما أنا عليها الآن.

ميس حمدان: بحب النظافة جدًا لدرجة لما بكون فى مطعم بحب الأطباق تكون مترتبة كويس

وكانت حلت الفنانة مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ضيوفًا برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وسردت مى سليم موقفًا طريفًا بأنها عندما تحتاج ملابس أو إكسسوارا أو أحذية، تأخذها من شقيقتيها ميس ودانا، وقالت: وأنا بعمل مسلسل كلمت دانا وقلت لها أنا بعمل شخصية شبهك أنا عاوزة منك شوية ملابس .

ميس حمدان: لا أحتفظ بأى رسائل على الواتس أو إنستجرام

وقالت ميس حمدان: بحب النظافة جدًا لدرجة لما بكون فى مطعم بحب الأطباق تكون مترتبة كويس، وطوال الوقت مركزة مع الويتر علشان يشيل الأطباق اللى خلصت وممكن كمان أنا أقوم أشيلها، وأنا وإخواتى ستات بيت قديرات وبنغسل وبنطبخ عادى .

وتابعت ميس حمدان: أنا لا أحتفظ بأى رسائل على الواتس أو إنستجرام، وأعقبت شقيقتها دانا بأن ميس مش عاملة لينا متابعة على إنستجرام .ايغضبنى لأنى استمتع بكل وقت أمر به ومؤمنة بأن لى وقت وأنه سوف يأتي في موعده