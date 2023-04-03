شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 12.. شيرين تتصل برؤوف وتخبره بنقل ابنه للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي إلى يوسف (عمر الشناوي) صديقته السابقة، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 لتخبره أنها انفصلت حديثا عن زوجها وتحتاج للحديث معه، ليخبرها أنه يستعد للزواج ويرفض حديثها.

يتحدث سيف (حازم إيهاب) مع رؤوف (طارق لطفي) عن سلمى (جلا هشام) ورفض والدتهم لها، ويطلب منه مقابلتها ليتعرف عليها، وعندما تسأله سلمى إذا كان سعيدا في زواجه قبل أن ينفصل، ليرد عليها أنه لا يعلم.

وأثناء حديث رؤوف مع سيف وسلمى تأتي مكالمة له من شيرين (عائشة بن أحمد) تخبره فيها أن ابنهما انصاب في التمرين وتم نقله إلى المستشفى ليسرع إلى هناك.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.