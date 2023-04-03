شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 12.. الضابط هارون يمنح المياه لسيناوية رغم أن زوجها تكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 12 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال طلب سيدة من أهالى سيناء الماء من الضابط هارون "محمود عبد المغنى" بعدما لامته عن قطع المياه عن المنطقة، وبعدما برر له أن القطع بسبب ضرب التكفيريين لخزان مياه، استمرت في اللوم مؤكدة أن أطفالها يصرخون من العطش، وهو ما دفعه لإعطائها المياه الخاصة به قائلاً لها: إحنا زينا زيكوا والمية قاطعة عننا كلنا، لكن هديكي الجركن الخاص بيا، رغم إن جوزك بيشتغل معاهم".

وهو ما دعاها للسؤال لما يساعدهم طالما على علم بأن زوجها يعمل مع التكفيريين ليخبرها بأن الأطفال ليس لهم ذنب.



محمود عبد المغنى

سلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر،وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.