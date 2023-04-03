شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 12.. وفاء عامر تخلد دور الشهيدة مها إبراهيم سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 استشهاد السيدة السيناوية مها إبراهيم سليمان، والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، إذ ظهر خلال مشهد النهاية جلوسها ومن خلفها التكفيريين وهم ينفذوا مشهد قتلها رمياً بالرصاص بسبب تعاونها مع الجيش والأجهزة الأمنية بصورة كبيرة.



وفاء عامر الحلقة 12

كما استعرض المسلسل فى تتر النهاية صورة السيدة مها الحقيقية، وعلق عليها العمل بكتابة اسمها بالكامل ودورها فى الكشف عن تكفيريين كُثر.



الشهيدة مها ابراهيم سليمان سلام

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.