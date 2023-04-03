شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 12.. عملية ناجحة للجيش على مزرعة تخزين وتصنيع عبوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الكتيبة 101 تنفيذ الجيش لعملية جديدة على مزرعة بها مكان لتخزين وتصنيع العبوات، وهى العملية الأولى لـ أحمد صلاح حسنى مع عمرو يوسف، بعدما انتقل الأول للعمل معه.

وهى العملية الذى نجحوا فيها وبسهولة، كما استمرت الحلقة في رصد تطورات العمل الإرهابى بعدما اشترك فتحى عبد الوهاب مع التكفيريين، وقرروا معاً على ألا يتوقف هجومهم على الأجهزة الأمنية فحسب وإنما يصل لكل من يتعاونوا معهم أو حتى موظفي الأجهزة الحكومية بمعنى أن أي شخص ليس معهم في سيناء يحل لهم مهاجمته.



عمرو يوسف

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمر زهران، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.