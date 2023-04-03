شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 يعرض فيديو حقيقيا لابنة تكفيرى لم يساعدها بعدما سقطت منه أثناء هروبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 فيديو للطفلة ابنة التكفيرى الذى لم يتوقف من أجلها وهو يقود الموتوسيكل بعدما وقعت من عليه، حيث استعرض العمل مشهد لها تناول إنقاذ الجيش لها بعدما سقطت فى منطقة صحراوية وتم الإبلاغ عنها من قبل شخص سيناوى صورها فيديو وأرسله للجيش، وبعد انتهاء الحلقة استعرضت الفيديو الحقيقى للطفلة، وعلقت عليه بما حصل لها.



الطفلة فى الحقيقة

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر،وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



عمرو يوسف والكتيبة

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.