شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 12.. موقف مؤثر بين عمرو يوسف وطفلة وقعت أثناء هرب والدها التكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الكتبية 101 محاولة تكفيري الهرب بصحبة زوجته وابنته من مكان فيت تفتيش من الجيش، وأثناء قيادته للموتوسيكل وقعت ابنته، إلا أنه لم ينزل رغم صراخ الأم، بسبب خوفه من ملاحقة الجيش، وما إن وقعت حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي نفذت عملية بموجبها أحضروا الطفلة، وذهبوا بها للمستشفى.



عمرو يوسف والبنت

أيضاً حرص الضابط "نور" عمرو يوسف على زيارتها واصطحاب هدايا لها، كما برز خلال الحلقة بوادر قصة حب بين الضابط نور والطبيبة ميرنا نور الدين.



عمرو يوسف والكتيبة

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمر زهران وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.