"الكبير أوي7" الحلقة 12.. جوني يفضح خطبته المزيفة من شروق أمام المتابعين

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل "الكبير أوي 7"، حيث تحدثت مربوحة "رحمة أحمد" مع الكبير "أحمد مكى" أن شقيقه جونى يجهز الدوار لخطوبته المزيفة على شروق "آيتن عامر"، واستغرب الكبير من التجهيزات لأنه تحدث معه وما زال مستمرًا فى الأمر.

اقرأ أيضًا

الكبير أوي 7.. خيانة أحمد مكي وزواجه من الراقصة لورديانا

وبدأ المعازيم بحضور خطوبة جونى وشروق فى دوار الكبير، وخلال الخطوبة طلبت شروق من جونى وقت الشربات يقوم بهز أيديها ليقع عليها ويتخانقوا لأن جاء لها عرض من مساحيق الغسيل وهى تقوم بضربه على وجه لكنه رفض وفضح كل شيء بينهما وأن الكل مزيف وانبسط الكبير بجونى ولكن شروق هددته بالشيكات، واحتجزهم الكبير عنده حتى يعثر جونى على الشيكات، ونوع من التعذيب لأهل شروق طلب منهم الأكل وهو عليه صوص الشطة الجديد من المزاريطة وظلت شروق تبكى.



ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، حيث سيتم عرضه عبر قنوات ON كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام

الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الاغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا