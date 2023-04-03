«بابا المجال» دراما شعبية بعيدة عن العشوائية

ياسر رشاد - القاهرة -

يشارك الفنان مصطفى شعبان هذا العام خلال الموسم الرمضانى بمسلسل «بابا المجال»، وهو يضم بطولة مجموعة كبيرة من النجوم بجوارة منهم: رياض الخولى، باسم السمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، نسرين أمين، فرح يوسف، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى حول شخصية «زين» التى يجسدها مصطفى شعبان، والذى هو رقم واحد فى عمله حتى أطلق عليه لقب «بابا المجال»، ولكن يحدث له الكثير من المتغيرات فى حياته تدخله فى العديد من الصراعات مع عدة أشخاص.

التقت «الوفد» بفريق عمل المسلسل داخل أحد استوديوهات منطقة الهرم، وتحدثنا معهم حول أسباب تحمسهم للعمل، والرسالة التى يحملها العمل، وكواليسه، مع كل هذا العدد من النجوم، وغيرها من الأمور خلال السطور التالية..

مصطفى شعبان: أنظر دائمًا أمامى.. ولا أهتم بما يحدث بجوارى

أعرب الفنان مصطفى شعبان عن سعادته بردود الأفعال الأولية التى وصلته حول العمل، منذ بداية طرح البرومو، ومع عرض الحلقات الأولى منه، ويقول: أنا أحب الدراما الشعبية، ولكن الشعبية التى تربينا عليها، وهنا أريد أن أوضح الفرق بين الشعبية والعشوائية، أما عن ما شجعنى لتقديم العمل هو أن الجمهور سوف يرى دراما جديدة وفكرة تعرض لأول مرة، يحتاج إليها الجيل الصاعد، والشباب الصغير الآن، فى قالب درامى مُسلٍّ وشيق.

وأضاف: بعد انتهاء موسم رمضان، الذى قدمت خلاله «دايما عامر» فأعجبت بالفكرة، وبدأنا العمل عليها مع ورشة الكتابة والمؤلف أحمد الشواف حتى انتهى الأمر بمسلسل «بابا المجال»، وبدأنا على الفور تكوين فريق العمل وبدء التصوير.

وأشار إلى انه سعيد بتواجد هذا الكم من النجوم بجواره، وقال: بابا المجال به كم مرعب من النجوم والممثلين الذى أتشرف بالعمل معهم، ومنذ فترة كبيرة لم يقدم عمل بهذا الكم من النجوم، ففى حالة تمثيل طوال الوقت حلوة جدا، فمن حظى الحلو أن أعمل مع الأستاذ رياض الخولى بعد أن عملنا معا فى العميل 1001، وكان من أجمل الأعمال التى قدمتها فى حياتى، وأيضًا أعمل مرة أخرى مع الأستاذة سوسن بدر فنحن عملنا معًا فى عمل واحد فقط من قبل ولم يكن بيننا مشاهد كثيرة فى فيلم الوتر، بقية الزملاء لم يسعفنى الحظ أن أعمل معهم من قبل، ولكنى سعيد جدا بوجودهم معى هذا العام، فيوجد حالة فى كواليس العمل سعيد بها جدا.

وأوضح مصطفى شعبان قائلا: الجمهور فى رمضان يبحث عن الموضوعات التى تلمسة، والأعمال الشعبية تلمس القطاع الأكبر من الناس ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة العربية كلها، وأقصد هنا بالشعبى، الذى خرجنا منه، الشعبى الذى تعلمنا فيه الجدعنة وفيه ابن البلد والأصول وتعلمنا منه العادات والتقاليد، والتى كنا نراها فى الأعمال التى تربينا عليها قديمًا، ولكن ما يتم ترويجه الآن ليس شعبى، فأصبح هناك خلط بين الشعبى والعشوائى، فنحن نتحدث فى الشعبى، هى الأصول والعادات المصرية الحلوة، والحارة الشعبية وليس عن العشوائيات والمشاكل والأزمات وخلافه، وهى الدراما التى يبحث عنها الجمهور وبها خليط من المشاعر.

وعن الصعوبات التى واجهها خلال تصوير العمل قال: الحمد لله لا يوجد أى صعوبات إلا التوقيت فقط، فنحن كالعادة مثل كل رمضان نبدأ التصوير فى وقت متأخر وهذا ما يخلق حالة من الأزمة فى اللحاق بالعرض ونستمر فى التصوير حتى نهاية رمضان.

وبسؤاله عن رأيه فى المنافسة هذا العام قال: أنا مثل خيلى أنظر دائما أمامى ولا أنظر بجانبى، أركز على الموضوع الذى أقدمه، وأتمنى التوفيق لكل الأساتذة الذين يعملون معى فى العمل، فيوجد معى أساتذة كبار، مخلصون جدا للموضوع الذى نقدمه، وهذه صفة مشتركة بيننا، فموضوع المنافسة ليس لنا شأن به، الإعلام والنقاد هم الذين يرونه، وأتمنى يتحدثون عنه، لكن كل ما أثق فيه أن المشاهدين «هيتخضوا» من مستوى التمثيل.

وأكد «مصطفى» أن الرسالة التى يريد توصيلها العمل واضحة منذ إطلاق بوستر المسلسل، وقال: الجملة مكتوبة على بوستر العمل هى «اللى ياكل الحرام.. الحرام ياكله»، فهذا العمل من أحلى المواضيع التى قدمتها فى حياتى، وأتمنى أن يصل هذا الإحساس والمجهود للجمهور.

سوسن بدر: المنافسة هى تقديم عمل جيد.. والفائز هو الجمهور

أكدت الفنانة سوسن بدر أنها تقدم خلال العمل شخصية الحاجة زهيرة والدة زين، وقالت فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: أنا أقوم بدور أم البطل وهو مصطفى شعبان «زين»، لكن أنا هنا لست محرك الأحداث الوحيد فى العمل، لأن كل الشخصيات بتدور حواليها الأحداث، حيث إن كل واحد منهم له طموحاته ودوافعه وأسبابه وهو ما ستكشفه الحلقات، فمسلسل «بابا المجال» يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم منهم مصطفى شعبان، باسم السمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولى، وعدد كبير من النجوم، أسماء كثيرة لا أريد أن أنسى أحدا لكن العمل يضم فى الحقيقة كوكبة كبيرة من الفنانين.

وأضافت: العمل مسلسل شعبى من النوعية التى أحبها والجمهور أيضا يحبها، طالما مصنوعة بشكل جيد، وليست غريبة عن شارعنا المصرى، حيث نتناول حكاية زين الطفل الذى يكبر ويصبح بابا المجال بشهامته وجدعنته، ويمر بظروف صعبة هو وأمه، فسوف نرى خلال العمل كيف سوف يمرون بتلك الرحلة وعلاقته بأمه، وعلاقة جميع الأسماء الموجودة به، من طماع ومن انتهازى، فكل شخصية لها دافع ولها مطمع، وطموح وخلفية وأحلام، فكل هذا يتشابك ليقدم بابا المجال.

وأشارت سوسن بدر إلى أن مسلسل «بابا المجال» هو التعاون الثانى لها مع الفنان مصطفى شعبان، وقالت: أول عمل جمعنى بمصطفى شعبان كان فيلم الوتر فى 2010 ومن وقتها لم يصادفنا الحظ العمل سويًا مرة أخرى، لكن من وقتها أصبحت علاقتنا ببعض جيدة جدًا، حتى عرض عليّ مسلسل بابا المجال ووجدته مكتوبا بلغة مختلفة ورشيقة فنيًا، والدراما فيه مشوقة جدًا.

وأوضحت أن العلاقة بين «زين» ووالدته «زهيرة» خلال العمل علاقة خاصة جدا فى علاقة الأم بابنها الوحيد، ما بين أنها تدللـه ويدللها، كأى علاقة معتادة بين الأم وابنها فى المجتمع المصرى وبينهما حالة حب خاصة جدًا، وفى الأحداث سيكون هناك أزمة أو مجموعة أزمات سوف يمرون بها سنرى حينها كيف سوف يتعاملون مع بعضهم البعض خلال تلك الأزمات.

وبسؤالها عن التحضير للشخصية والاستعداد لها قالت: أنا قررت فيها استحضار شكل الست المصرية، كل النماذج التى قابلتها من قبل، فهى أم تكافح وأم تضحى، وأم تجرى وراء ابنها عندما تراه يسير فى طريق الخطر كى تكون السند وتكون الحافظ له فى

هذه المحن والوقت الصعب وهو الدور الحقيقى للأم المصرية التى تقف دائما وراء أولادها لذلك، لذلك جمعت كل هؤلاء النماذج من الشارع المصرى ومن كل الأدوار التى قدمتها للأم هضمتها وأخرجت منها شخصية الحاجة زهيرة.

وأنهت حديثها قائلة: بإذن الله نحن وجميع الزملاء سوف ننجح خلال الموسم، ولا أقصد هنا «بابا المجال» فقط بل كل الأعمال فى الموسم، لأن المنافسة هدفها هى أن يقدم الجميع عملا جيدا، والفائز فى النهاية هو الجمهور.

جومانا مراد: أقدم الشر بشكل مختلف

أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «بابا المجال» وسط كل هؤلاء النجوم، وقالت فى تصريحات خاصة لـ«الوفـد»: أنا بحب مصطفى شعبان، وأحب مشاهدة أعماله، وعندما قرأت الورق أعجبت به كثيرا، بجانب المخرج أحمد خالد موسى، هذه ليست التجربة الأولى معه حيث سبق وعملنا معا من قبل، كما يوجد أيضا فريق عمل كبير جدا، به عدد متنوع من النجوم يمكن أن نطلق عليه من أفضل فريق عمل موجود فى الموسم.

وأضافت: أجسد خلال العمل شخصية مراسى، وهى شخصية شعبية، تدخل فى صراعات كثيرة وأحداث متنوعة، فالعمل كله به صراعات بين الأشخاص وبعضهم، وصراع بين الخير والشر، فالمسلسل سوف يبكى الجمهور ويضحكه، وبه كل العناصر الدرامية.

وأشارت إلى أن كل دور فى العمل له بداية ووسط ونهاية، وقالت: شخصيتى أول مرة أقدمها، فهى شخصية صعبة جدا، تعبت كثيرا فى تحضيرها، فهى شعبية والجمهور يحب رؤيتى فى أدوار الشعبى، وكذلك شريرة شرا مختلفا، سوف يراه الجمهور لأول مرة.

نسرين أمين: لم أقدم تلك الشخصية من قبل

أكدت الفنانة نسرين أمين أنها أعجبت كثيرا بسيناريو مسلسل «بابا المجال» عندما عرض عليها أول مرة، وهو ما شجعها للمشاركة فى العمل بدون تفكير، وقالت: أجسد خلال العمل شخصية اسمها «جميلة»، وهى خطيبة «زين» مصطفى شعبان، هو من رباها وهى صغيرة، وكبرت أمامه، يتعرضون لبعض الأزمات خلال الأحداث.

وأضافت: ربما قدمت شخصيات شعبية من قبل، وأيضا غير شعبى، ولكن ما يميز العمل عن الآخر هو الكتابة والفكرة التى يقدم بها العمل، فهذا المسلسل وهذا الدور تحديدا ليس شبه شىء سبق وقدمته من قبل.

وأشارت إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تعمل بها مع الفنان مصطفى شعبان، فهى سعيدة جدا بهذه التجربة، موضحة أن هناك فنانين عظماء يشاركون فى هذا المسلسل مثل الفنانة سوسن بدر، والفنان رياض الخولى، والفنان باسم سمرة، والفنانة سهر الصايغ.

فرح يوسف: محبتى لفريق العمل تضاعفت فى التصوير

أعربت الفنانة فرح يوسف عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «بابا المجال»، وردود الأفعال التى وصلتها حتى الآن حول دورها، وقالت فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: كواليس العمل ممتعة جدا، لأننا تعاونا جميعًا سابقًا فى أعمال فنية أخرى، ويوجد حالة من الحب بيننا، وزادت الضعف فى مسلسل بابا المجال.

وأضافت: أنا أجسد خلال العمل شخصية حبيبة، وهى ليست شريرة خلال الأحداث، فهى شقيقة «زين» الذى يجسد دوره مصطفى شعبان، وزوجة الفنان باسم سمرة، ووالدها الفنان الكبير رياض الخولى، تمر ببعض التحولات الدرامية القوية خلال العمل.

وأشارت إلى أن تصوير العمل ما زال مستمراً حتى الآن، وهو من الصعوبات التى تواجهها خلال العمل، موضحة أنه تتواجد الصعوبات دائما فى جميع الأعمال الفنية، من بداية التحضير للدور، ومتابعة كتابة الحلقات، وإرشادات مخرج العمل حول تفاصيل الشخصية، دائما ما تكون المرحلة الأولى من العمل بها صعوبات كبيرة، إلى أن يبدأ التصوير والمعايشة بشكل أكبر مع الشخصية، وبالطبع يوجد بعض من المشاهد الصعبة بعض الشىء، لكن لا أستطيع التحدث عنها الآن، فسوف أترك الجمهور يشاهد بنفسه.

محمد رضوان: معى شهادة معاملة أطفال فى المسلسل

أكد الفنان محمد رضوان أنه يجسد شخصية تاجر آثار وسلاح خلال أحداث مسلسل «بابا المجال» يدعى رجب، وقال خلال تصريحات صحفية: أقدم شخصية مختلفة خلال العمل، حيث أظهر بشخصية تاجر قطع غيار السيارات، ولكن بعد ذلك يتضح أن هذا هو الغطاء الذى يظهر للناس من الخارج، ولكن الحقيقة انى أعمل فى تجارة الآثار والسلاح.

وأضاف: شخصيتى فى المسلسل اسمها رجب الخانكة وهو راجل كبير جدًا فى التجارة دى ولكن معاه شهادة معاملة أطفال وردود أفعاله مش محسوبة، مما يخلق بعض المواقف الكوميدية خلال الأحداث التى تعتمد على الموقف.