الأجهر الحلقة 13.. عمرو سعد يخسر درة بسبب سارة سلامة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقه الثالثه عشر من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد، العديد من الأحداث المثيرة، والتى تم عرضها مساء اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية.

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ومن المقرر أن يتم عرض الحلقه الثالثه عشر، مساء غداً الثلاثاء، على قناة «MBC مصر»، بعد الإنتهاء من عرض برنامج "رامز نيفر أند"، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

وتمحورت أحداث الحلقه 13 من مسلسل «الأجهر» حول الإثارة والتشويق، من أهمها حديث «مصطفى الأجهر- عمرو سعد مع شتا- محمد جمعة و"الويشى»، وخطته فى أن يحصل على أموال حتى يصبح مثل «عصران- عمرو عبد الجليل وأدهم الحوت- خالد زكى»، مع ذكر العامل الرئيسى بأن عصران، فهو همزه الوصل لرجوع حقه المهدور ووقتها يعرف ينتقم من الجميع .

ثم قابل «مصطفى الأجهر- عمرو سعد أدهم الحوت - خالد زكى»، وطلب منه أن يدخل في شراكة معه هو وعصران، لأن هدفهم واحد، وحاول «مصطفى الأجهر- عمرو سعد بطريقته إقناع أدهم الحوت - خالد زكى» بذلك وانتهت المحاورة بإقناعه بالفعل.

وعلى الصعيد الأخر، ظلت «نوله - سارة سلامة» تبحث عن زوجها ووالدها، وعندما قابلت «مصطفى الأجهر- عمرو سعد » ، قالت له أنها أصبحت وحيدة وعندما وجدت دره في خلفه قامت بإحتضانه، حتى يتفرقوا.

وبعد أن شاهدت «نهله -درة مصطفى الأجهر - عمرو سعد مع نوله- سارة سلامة» فى هذا المشهد، قالت له أن كل شيء قسمة ونصيب، وأنها تقدم لخطبتها دكتور، وسوف توافق عليه، ويجب أن لا يعلم أى شيء كان بينهما فى الماضى

إذا يهمك سعادتى.

ثم تستمع «نوله- سارة سلامة لحديث مصطفى الأجهر- عمرو سعد مع ميدا -أحمد صفوت»، من على باب المحل لتعرف بقتل والدها «عطية اللينى بعد خيانته لصديقه وقتل سعداوى- سيد رجب».

وانتهت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «الأجهر»، على زيارة «مصطفى الأجهر- عمرو سعد » إلى المقابر ليكتب لها رسائل مؤثرة، وكان ينتظره فى الخارج «ميدا- أحمد صفوت وشتا- محمد جمعة والويشى» حتى يسافرون إلى الخارج.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل.

حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين وإخراج ياسر سامى.