الحلقة 12.. هشام يهدد شيري بفشل خطتها بعد قرار حمل جميلة

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثانية عشر من مسلسل "جميلة" كما حدثت العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



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أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بإخبار هشام لزوجته شيري ان خطتها ستفشل بسبب قرار جميلة بالحمل، تقرر شيري وضع خطة جديدة وتطلب من هشام مساعدتها، تشير له شيري في حالة كان لديه علاقة بامرأة أخرى ستنتقم منه، تزور جميلة زياد في عيادته وتخبره ببراءتها و يؤكد لها انه لا يصدقها بعد ان اغلق هاتفه، تواجهه جميلة و تستغرب من تصرفاته و مدى التأثير علية بسبب كلام نرمين الدائم له و يؤكد لها زياد ان المشكلة تتعلق بها و يجب عليها التفكير بهدوء، بالفعل تخبره جميلة انها ستأخذ إجازة استعدادا لحملها، تحاول جدة يونس الوصول لحقيقة ما حدث مع من جميلة و يؤكد لها يونس انها ضربته و شتمته و ان والدته نرمين ليس لها علاقة بما حدث.



يقابل زياد رغبة جميلة في الحمل بالرفض نتيجة تراكمات يخبرها بها و تطلب منه الطلاق، يفاجئ زياد نرمين بكشفه لاتفاقها مع ابنهم يونس بعد اطلاعه على الرسائل الموجهة التي أرسلتها ليونس، تخبره نرمين انها تزوجت من اجل رجوعهم لبعض و يؤكد لها عدم اهتمامه و يخبرها انه سيأخذ منها يونس، اثناء خروج زياد من منزل نرمين يشاهد شيري قادمة اليها ليدرك كذب شيري عليهم، بعد موقف شيري الضعيف تطلب من هشام التصدر في الموقف، يحاو زياد الاعتذار لجيلة و لكنها تخبرة انه ظلمها و معاملة لها تغيرت و تؤكد له حاجتها في ان يقف بجانبها، يعتذر لها زياد و يعزمها على العشاء.



يقرأ شريف على شهيرة بيان قام بإعداده للنشر ردا على الفيديو المسرب، ترفض شهيرة فكرة البيان ويعرض عليها فيديوهات مزوره لبعض الأشخاص يدعون ان طارق نصار من دفعهم، ترفض شهيرة ما شاهدته وتقيمه انه فيديو ساذج، تذهب داليا لطارق في مكتبة وتطلب منه الرحيل وتقوم بطرده، يشترط طارق على داليا منحه نصف ثروتها مقابل تطليقها رسمياً، يفاجئها طارق بوجود احكام قضائية باسمها تصل لعشر

سنوات سجن.



تطلب شهيرة من شريف تهدئة الأمور ويؤكد لها شريف ضرورة سحب بلاغ زياد بحريق السيارة نظراً لاتهامه بذلك، تطلب شهيرة من شريف كتابة الخمس شقق لأية مرة أخرى ويوافق، تزور مي وأمير أكرم في منزل عائلته للاطمئنان علية وسط ذهول شهيرة، يفاجئ زياد جميلة بحجز المطعم بالكامل لها وتسامحه على الفور ويؤكد لها ان هناك مفاجئة أخرى في انتظارها، تصل رسالة نصية لزياد تخبره ان هشام في قسم الشرطة ويطلب حضوره على الفور، يخبر هشام زياد وجميلة انه قام بطليق شيري وضربها "خطه مدبرة" بعد علمه بعلاقتها بنرمين.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.



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