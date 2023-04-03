شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة كبيرة لمحمد عبد الرحمن فى الحلقة الثانية عشرة من مسلسل كشف مستعجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It، عن محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) الهرب خارج البلاد بمساعدة يوسف (مصطفى خاطر) حتى لا يقتله، وبينما يستعد دكتور سهام للسفر هجم عليه مجرم ليقتله ولكن أنقذه يوسف وسقط على الأرض.

وجاءت فرصة كبيرة لدكتور سهام في الحلقة الثانية عشر من المسلسل، فبعد أن استيقظ يوسف اكتشف دكتور سهام أنه فاقد للذاكرة بشكل جزئي، ولا يعرف الاتفاق بينهما ولا يعرف حتى من هو سهام، فهل يستغل دكتور سهام هذه الفرصة في الحلقات المقبلة؟

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.