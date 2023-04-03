شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 12 جعفر العمدة.. تهديد محمد رمضان لعائلة زوجته إيمان العاصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب الفنان محمد رمضان خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل جعفر العمدة إلى عائلة زوجته الفنانة إيمان العاصي بعد تهديدهم لزوجته الرابعة الفنانة زينة وإرسال امرأة إليها وقالت لها: "انتي اللي ابوكي في السجن".

وقال محمد رمضان خلال ذهابه إلى منزل عائلة فتح الله: "خدو بالكم من نفسكم" ليرد عليه كارم جعفر: أخويا طالع قريب من السجن.

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل "جعفر العمدة" بمشهد منة فضالى وهى تخبر الفنان محمد رمضان بإجهاض طفلها، خاصة أنه مانع زوجاته الأربعة من عدم الانجاب، بعد اختطاف ابنه منذ حوالى 19 عاما.



وخلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة أجهضت الفنانة منة فضالي طفلها وذلك بعد موافقة زوجها الفنان محمد رمضان.



وتألق النجم أحمد سعد بأغنية "انا التايه" ضمن احداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة، بعد مشهد بكاء النجم محمد رمضان عندما أخبر والدته النجمة هالة صدقى بحمل زوجته منة فضالى، التي استقبلته بكل سعادة، وقالت له "نفسى أشوف خلفتك يا جعفر".



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.