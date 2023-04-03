شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 12.. أحمد أمين يصبح شخصًا سلبيًا ويرضى بكل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل شفيق (أحمد أمين) إلى شخصية جديدة فى الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة DMC، بعد استخدامه الصفارة للهروب من مصحة الأمراض العصبية، حيث يعود إلى الحفل الأساسي من جديد، وانتهاء مدة الثلاث دقائق ليجد شفيق نفسه يجلس أمام النيل ويصطاد سمك ويبدو أن شفيق تحول إلى شخص لا مبالى وراضى بكل شىء يحدث له ويتعامل مع الأمور بكل سلبية.

يعود شفيق إلى منزله وهو منزل بسيط، حيث تتواجد والدته وداد (انعام سالوسة) وأخيه وجيه (طه دسوقى) الذى تزوج من كارما (ماريا اسامة) ويجد الغداء كرنبيت هو الذى يأكله كل يوم، ويكشف وجيه لشفيق انه اصبح مهمل فى الشغل وساعد كل زملائه من أجل الترقية أما هو فأصبح ساعى الشركة بعدما كان مديرها يحلم شفيق أنه ينام وسط غابة وبجواره حصان ويخرج له والده (محمود البزاوى) مرتدياً ملتبس سوبر مات ويخبره أنه صوت الضمير داخله.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.