شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 13.. أحمد وفيق يطلب يد منة فضالى من أحمد فهمى والأخير يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما، طلب أحمد وفيق يد منة فضالي بعد استشهاد زوجها الضابط أحمد صفوت من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية، ولكن أحمد فهمي يرفض طلبه فيتوجه لزوج أخت أحمد فهمي المنتمي للجماعة الإرهابية الإخوانية، الذي يعقد معه صفقة ويساومه علي مساعدته في الزواج مقابل مساعة الإخوان في الانتخابات.

العالم كليمونت يكشف قصة حب حامد وصافية ويسجلها فيما يكتبه، وصافية تقابل والدها شيخ البلد وتطالبه بالصمود ويوصيها بألا يسلم حامد نفسه، وتعترف لوالدها أنها في اختبار صعب، لكنه يطالبها ويؤكد عليها بعدم الإرشاد عن حامد وأن تطلب منه أيضًا ألا يسلم نفسه.

كما شهدت الحلقة أيضًا مقابلة بين صافية وناجي وتساله علي حامد وتطلب منه أن تقابله، ولكن ناجي يحذرها لأن حامد أصبح رمزا للمقاومة ولو اعدم، وتواسي صافية في مشهد تالي شقيقة الشهيدة زهرة التي قتلت غدرا في الاشتباكات بين الفرنسيين وأهل قرية شطانوف .

صافية تتوجه لقلعة الفرنسيين وتطلب مقابلة القائد بيلو، فيقابلها ويطلب منها الارشاد عن حامد ، ثم يجعلها تشاهد والدها شيخ البلد ، ثم يأمر جنوده بمراقبتها .

كانت الحلقات السابقة قد شهدت حامد يزرع إصبعه في مشهد خيالي نشاهد فيه الشيخ صابر وهو يطلب من حامد زراعة اصبعه وبعدها يري حامد أكثر من نسخة منه ، وهذا ما حكاه درويش بجوار المقام ( خالد سرحان ) يقابل حامد العصري ( أحمد فهمي ) وفي نفس الوقت يراقب أبو العزم الموقف من بعيد.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة أيضا الكثير من الأحداث منها قتل الاحتلال الفرنسي لـ 10 شهداء من الفلاحين بقرية شطانوف واستهداف عناصر من رجال القوات المسلحة فأسقطت منهم شهداء، وثأر باقي رجال الجيش لزملائهم وأسقطوا العناصر الإرهابية قتلى أمامهم، وفر باقي العناصر هاربين، وتم استشهاد صف ضابط نادين جمال (أحمد صفوت)، وشهدت المشاهد الأخيرة للمسلسل، مشاهد مأساوية وجنائزية، ترصد حرقة أهل الشهيد على فراقه.

وأرسل قائد الجيش الفرنسي منادي ينادي في أهل القرية ليأمرهم بتسليم "السلطان حامد" إلا وسيتم الحكم بالإعدام على شيخ البلد "خالد الصاوي"

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.