شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 12.. جونى يكشف للمتابعين خطوبته المزيفة والكبير يحتجز شروق وأهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت مربوحة "رحمة أحمد" مع الكبير "أحمد مكى" أن شقيقه جونى يجهز الدوار لخطوبته المزيفة على شروق "آيتن عامر" خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكبير أوى7، واستغرب الكبير من التجهيزات لأنه تحدث معه وما زال مستمرًا فى الأمر.

وبالفعل بدأ المعازيم بحضور خطوبة جونى وشروق فى دوار الكبير، وخلال الخطوبة طلبت شروق من جونى وقت الشربات يقوم بهز أيديها ليقع عليها ويتخانقوا لأن جاء لها عرض من مساحيق الغسيل وهى تقوم بضربه على وجه لكنه رفض وفضح كل شيء بينهما وأن الكل مزيف وانبسط الكبير بجونى ولكن شروق هددته بالشيكات، واحتجزهم الكبير عنده حتى يعثر جونى على الشيكات، ونوع من التعذيب لأهل شروق طلب منهم الأكل وهو عليه صوص الشطة الجديد من المزاريطة وظلت شروق تبكى.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.