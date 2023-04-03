شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 12.. زياد يصالح ريهام حجاج ويكتشف كذب نرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 12 مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، برفض زياد رغبة جميلة في الحمل بالرفض نتيجة تراكمات يخبرها بها وتطلب منه الطلاق.

ويفاجئ زياد نرمين بكشفه لاتفاقها مع ابنهما يونس بعد اطلاعه على الرسائل الموجهة التي أرسلتها ليونس، تخبره نرمين أنها تزوجت من محلل لكي لا تكون هناك أي عقبة في رجوعهما سويًا وزواجهما، لكنه يؤكد لها عدم اهتمامه ويخبرها أنه سيأخذ منها يونس.

وأثناء خروج زياد من منزل نرمين يشاهد شيري قادمة إليها ليدرك كذب شيري عليهم، بعد موقف شيري الضعيف تطلب من هشام التصدر في الموقف، يحاول زياد الاعتذار لجميلة و لكنها تخبره أنه ظلمها ومعاملة لها تغيرت وتؤكد له حاجتها أن يقف بجانبها، يعتذر لها زياد.

يقرأ شريف على شهيرة بيان أعده للنشر ردا على الفيديو المسرب، لكن ترفض شهيرة فكرة البيان ويعرض عليها فيديوهات مزوره لبعض الأشخاص يدعون ان شخص ما دفعهم لفبركة الفيديو ترفض شهيرة ما شاهدته وتقيمه بأنه فيديو ساذج.

تذهب داليا لطارق في مكتبة وتطلب منه الرحيل وتقوم بطرده، يشترط طارق على داليا منحه نصف ثروتها مقابل تطليقها رسمياً، يفاجئها طارق بوجود احكام قضائية باسمها تصل لعشر سنوات سجن.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.