شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة حلقة 12.. ريهام حجاج تدافع عن نفسها وزياد لا يصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة 12 من مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج والمشارك ضمن موسم رمضان 2023.

وبدأت حلقة مسلسل جميلة بإخبار هشام زوجته شيري بأن خطتها ستفشل بسبب قرار جميلة بالحمل، لذا تقرر شيري وضع خطة جديدة وتطلب من هشام مساعدتها، بأن يدعو زياد لسهرة في منزله ومعه فتيات لتفتعل أزمة بينهما.

وتزور جميلة زياد في عيادته وتخبره ببراءتها وأنها لم تضرب يونس، ويؤكد لها أنه لا يصدقها، وتواجهه جميلة وتستغرب من تصرفاته ومدى التأثير عليه بسبب كلام نرمين الدائم له ويؤكد لها زياد أن المشكلة تتعلق بها ويجب عليها التفكير بهدوء، بالفعل تخبره جميلة أنها ستأخذ إجازة استعدادًا لحملها، تحاول جدة يونس الوصول لحقيقة ما حدث مع من جميلة ويؤكد لها يونس أنها ضربته وشتمته وأن والدته نرمين ليس لها علاقة بما حدث.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.