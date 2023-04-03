شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أفلام السعودية يكرّم الفوزان وصالح فى دورته التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان أفلام السعودية في نسخته التاسعة والتي تقام ما بين 4 إلى 11 مايو هذا العام كلاً من السينمائي السعودي صالح الفوزان وهو سينمائي مهاجر منذ 1986 من مواليد الرياض فبراير 1956، عمل كمنتج بالسينما المصرية من عام 1986 حتى عام 1997، وأنتج خلالها 34 فيلما روائيًا طويلًا وزعت مئات الأفلام المصرية والأمريكية والهندية خلال إدارته للشركة بين أعوام 1986 و1997.



صالح الفوزان



أمين صالح

فيما يكرم المهرجان الكاتب السينمائي والأديب البحريني أمين صالح وهو من مواليد مملكة البحرين (1950)، كاتب وسيناريست سينمائي وتلفزيوني ومسرحي وناقد سينمائي وشاعر وروائي ومترجم بدأ مشواره الأدبي في عام 1973، حيث أصدر مجموعته القصصية الأولى «هنا الوردة»، بعدها أصدر مجموعته الثانية «الفراشات» ويعد من بين المترجمين الأوائل في البحرين، فقد ترجم إلى اللغة العربية الكثير من الأعمال العالمية الأدبية والسينمائية، منها «السينما التدميرية» لأموس فوغل، و«النحت في الزمن» لـتاركوفسكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن قصصه ترجمت لبعض اللغات الأجنبية.

وكتب نحو عشرين سيناريو لمسلسلات تلفزيونية، وسبعة سيناريوهات لأفلام سينمائية درامية ويعد فيلمه «الحاجز» أول فيلم روائي طويل في البحرين. كُرّم في العام 2007، بوسام الكفاءة من الدرجة الأولى من جلالة ملك البحرين.