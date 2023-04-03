شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 12 جعفر العمدة.. رد فعل محمد رمضان على خبر إجهاض زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 12 من مسلسل جعفر العمدة صُدم الفنان محمد رمضان بعدما أخبرته زوجته الفنانة منة فضالي بإجهاض طفلها، الأمر الذى أغضبه.

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل "جعفر العمدة" بمشهد منة فضالى وهى تخبر الفنان محمد رمضان بإجهاض طفلها، خاصة أنه مانع زوجاته الأربعة من عدم الإنجاب، بعد اختطاف ابنه منذ حوالى 19 عاما

وخلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة أجهضت الفنانة منة فضالي طفلها وذلك بعد موافقة زوجها الفنان محمد رمضان .

وتألق النجم أحمد سعد بأغنية "انا التايه" ضمن احداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة، بعد مشهد بكاء النجم محمد رمضان عندما أخبر والدته النجمة هالة صدقى بحمل زوجته منة فضالى، التي استقبلته بكل سعادة، وقالت له "نفسى أشوف خلفتك ياجعفر"

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.