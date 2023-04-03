شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "كشف مستعجل" على "الحياة" و "dmc" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج كريم أبو ذكري، عن عرض مسلسل "كشف مستعجل" تليفزيونيًا، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، خاصة بعد النجاح الذي حققه المسلسل من خلال عرضه الحصري الأول عبر منصة watch it في النصف الأول من شهر رمضان، وتحقيقه نسبة مشاهدة كبيرة في مصر والوطن العربي، حتى أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

ويعرض مسلسل "كشف مستعجل" في النصف الثاني من رمضان عبر قنوات "الحياة" و "dmc"، وذلك في التوقيتات التالية.

يعرض مسلسل "كشف مستعجل" على شاشة قناة "الحياة" في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحا، و 1.30 ظهرا، بينما يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.