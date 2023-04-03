شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "مذكرات زوج" فى احتفالية بحضور طارق لطفى وحميد الشاعري وصناع التتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مساء أمس صناع وأبطال مسلسل "مذكرات زوج" بالنجاح الكبير الذي حققه العمل المكون من 15 حلقة، ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وعلى رأسهم أبطال العمل طارق لطفي.

وقد جمع منتج العمل تامر مرتضى بين أبطال المسلسل وصناع التتر الذى حقق نجاح كبير بصوت النجم حميد الشاعري، ويحمل التتر اسم "مين دول مين دول"، وهو من كلمات الشاعر الغمائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

حضر الاحتفالية منتج المسلسل تامر مرتضى، المخرج تامر نادي، المشرف العام مصطفى العوضي، المنتج الفني أحمد عبد العزيز، بالإضافة لصناع أغنية التتر، الفنان حميد الشاعري، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، و الموزع نادر حمدي، و طاهر فوزي مدير أعمال الفنان حميد الشاعري.











وكان عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أشادوا بتتر المسلسل، واعتبروه جزء من نجاح العمل لما قدمه من فكرة تترابط تماما مع الأحداث، ومعبرا عن تفاصيل العمل ومتوافقا مع أحداثه، خاصة أن التتر يميل لرسم حاله نفسيه معبرو عن كل زوج مصري وعربي.

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" في إطار اجتماعي لايت ساخر، حول يوميات زوج مقهور من زوجته المتسلطة، في ظل معاناته من أزمة منتصف العمر، ومن أجل البحث عن حل لحياته الروتينية اليومية، اتجه للبحث عن طبيب نفسي يساعده في حل مشاكله الزوجية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى