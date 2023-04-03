شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 12.. محمد ثروت يتعرض للضرب من طفل بسبب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث بدأت الحلقة بمشهد يسرا وهى تضرب الكرة والتي ارتطدمت في وجه أكرم – محمد ثروت، وخلال الأحداث جاء عم "مرصفاوى" واستقبل الدكتورة سميحة وانبائها بالإضافة إلى أكرم، وخلال الأحداث اتصلت والدة عنبة وسألته عما حدث في قسم الشرطة، ولكنه أكد لها ان مع سماح ووالداتها في دهشور من أجل البحث عن سوسو، سوف يحصل على فلوس التوصيل .

وفى دعابة كوميدية، جاءت مجموعة من الأطفال لطلب الكرة التي دخلت في الغرفة التي يجلس فيها الدكتورة سميحة واكرم وفوقية، وعندما رفض اكرم إعطاء الكرة لهم، ضربه الطفل على قفاه وهرب .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.