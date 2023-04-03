علاقة مشروعة يتصدر تريند جوجل بعد الحلقة 11 (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل علاقة مشروعة مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة ١١ من أحداث العمل وينتظر الجمهور مصير عمرو، والذي يجسده النجم ياسر جلال وبثينة مي عمر.

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وكان قد تصدر النجم ياسر جلال، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وكان قد تفاعل الجمهور مع النجم ياسر جلال، بعد عرض من ملسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.



تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم

بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.