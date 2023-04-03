رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل مسلسل رسالة الإمام، في المنافسة الدرامية الرمضانية لعام 2023، وتصدّر عددًا من مراكز البحث فور عرض حلقاته الأولى.

تعرض حلقات رسالة الإمام على قنوات dmc في تمام الساعة 10 مساء، و يعرض أيضا على قناة cbc الساعة 11 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 9 مساء.

تدور أحداث المسلسل حقبة زمنية قديمة، وهي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي

وضغوط

اقتصادية ثقيلة، وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام «محمد ابن إدريس الشافعي» ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.

مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.