شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة يتصدر تريند مؤشرات البحث جوجل بعد الحلقة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل علاقة مشروعة مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد عرض الحلقة 11 من أحداث العمل وينتظر الجمهور مصير عمرو الذي يجسده النجم ياسر جلال وبثينة مي عمر.

وكان قد تصدر النجم ياسر جلال، تريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحقق فيديو طلب مي عمر بثينة من عمرو والذي يجسد دوره النجم ياسر جلال مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



علاقة مشروعة

وكان قد تفاعل الجمهور مع النجم ياسر جلال، بعد عرض من ملسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.